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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 18:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... EURO 2020'de Galler cephesinden Türkiye maçı yorumu! 'Farklı bir rakip'

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Son Dakika Haberi... EURO 2020'de Galler cephesinden Türkiye maçı yorumu! 'Farklı bir rakip'

EURO 2020'de gruptaki ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler'de teknik direktör Rob Page ve Gareth Bale, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Galler'in teknik direktörü Rob Page ve oyuncular, EURO 2020'de İsviçre ile 1-1 berabere kaldıklar ımaçın ardından Türkiye karşılaşmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Galler 1-1 İsviçre (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)
Galler 1-1 İsviçre (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

SAĞLAM DURMALIYIZ

Türkiye'ye farklı hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Page, "Türkiye, İsviçre'ye göre farklı bir rakip. Türkiye maçında sağlam durmalıyız, iyi organize olmalıyız, defansif mücadeleyi iyi vermeliyiz. Türkiye'ye saygı duyuyoruz." dedi.

'TÜRKİYE'YE HAZIRLANMALIYIZ'

Galler'in yıldızı Gareth Bale ise "Bu takımla gurur duyuyorum, geri düştük ama sıcağa rağmen çok çalıştık. Şimdi kendimize gelip, Türkiye maçına hazırlanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaleci Danny Ward, maç sonu "Türkiye maçını dün izledik, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi her şeyi kusursuzlaştırma zaman" şeklinde konutu.

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