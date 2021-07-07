Son Dakika Haberi... EURO 2020'de finalin adı belli oldu: İtalya-İngiltere! Danimarka uzatmada yıkıldı

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

EURO 2020 finalinde İtalya'nın rakibi İngiltere oldu. Wembley'de oynanan yarı final mücadelesinin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İngiltere, ilk uzatma devresinde Kane'in kaydettiği golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı.

FRİKİK İLE ÖNE GEÇTİ

Danimarka, 30. dakikada Damsgaard'ın frikikten attığı şık golle öne geçerken 39. dakikada Kjaer topu kendi ağlarına gönderdi ve skora eşitlik geldi.

Mücadelenin ikinci yarısından ise İngiltere'nin baskılı oyununa karşın gol sesi çıkmadı ve 90 dakikada 1-1'lik skorla sona erdi.

DÖNEN TOPU TAMAMLADI

Sterling'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıda topun başına geçen Kane, Schmeichel'a takılsa da dönen topu ağlara gönderdi ve 104. dakikada takımın öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'nın rakibi oldu.

FİNAL NE ZAMAN OYNANACAK

İtalya ile İngiltere, 11 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Wembley Stadı’nda oynanacak mücadelede saat 22:00'dan itibaren TRT 1'den naklen yayınlanacak