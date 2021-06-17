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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 20:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... EURO 2020'de damga vuran istatistik! Yalnızca Ronaldo başardı, Türkiye maçıyla başlayan 'solak' laneti...

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EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla sürerken turnuvaya kaçan penaltılar damgasını vurdu. Şampiyonada kullanılan 5 penaltı atışının yalnızca yüzde 20'sinde top ağlarla buluşurken Türkiye maçıyla birlikte başlayan 'solak' laneti dikkat çekti.

Spor Arena Detay - EURO 2020'de gruplarda ikinci maçlar oynanırken şu ana kadar kullanılan penaltı atışlarındaki başarısızlık dikkat çekti.

Turnuvada kullanılan 5 penaltının yalnızca 1'inde top ağlarla buluşurken Türkiye maçı ve sonrasındaki 24 saatte yaşananlar çok konuşuldu.

YALNIZCA CRISTIANO RONALDO

Turnuvada kullanılan penaltı atışlarında topu ağlarla buluşturan tek isim Cristiano Ronaldo oldu. Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta topun başına geçen Ronaldo, takımının ikinci golünü atmıştı.

Son Dakika Haberi... EURO 2020de damga vuran istatistik Yalnızca Ronaldo başardı, Türkiye maçıyla başlayan solak laneti...

İLK KAÇIRAN HOJBJERG

Christian Eriksen'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı Danimarka-Finlandiya maçının ikinci yarısında Pierre Hojbjerg, penaltı atışından faydalanamadı ve takımı sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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TÜRKİYE MAÇIYLA BAŞLAYAN 'SOLAK' LANETİ

A Milli Takım'ın Galler'e 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ikinci devresinde Zeki Çelik'in müdahalesinin ardından rakip penaltı kazandı. Sol ayağını kullanan Gareth Bale'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

Son Dakika Haberi... EURO 2020de damga vuran istatistik Yalnızca Ronaldo başardı, Türkiye maçıyla başlayan solak laneti...

24 SAATT İÇİNDE İKİ SOLAK DAHA KAÇIRDI

EURO 2020 C Grubu'nun ikinci hafta maçında karşı karşıya gelen Ukrayna-Kuzey Makedonya maçında da ilginç anlar yaşandı.

Kuzey Makedonya, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı kazanırken topun başına geçen yine bir solak Ezgjan Alioski, atışı kaçırdı.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise bu kez Ukrayna'da Ruslan Malinovsky, penaltı kaçıranlar kervanına katıldı. Malinovsky de atışı gole çeviremezken bir solak oyuncunun da penaltı atışında başarısız olması dikkat çekti.

EN SON 21 YIL ÖNCE

Şu ana kadar 2020 Avrupa Şampiyonası’nda kullanılan beş penaltının dördü golle sonuçlanmazken; daha fazla vuruşun kaçırıldığı son turnuva Euro 2000 oldu. 21 yıl önce düzenlenen turnuvada 5 penaltı kaçmıştı.

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