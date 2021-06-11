Son dakika haberi! EURO 2020 heyecanı başlıyor! Haydi çocuklar, sonu kupa olsun...

Spor Arena/Koray DURKAL Futbolda, Dünya Kupası’ndan sonra en önemli ikinci uluslararası organizasyon olan Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuva, 24 takımın katılımıyla 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak.

Tarihte ilk kez 2’den fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020)’nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak olan heyecan dolu maçı, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dev karşılaşma TRT 1’den naklen yayımlanacak.

ROMA'DA TRİBÜNLERDE 17 BİN FUTBOLSEVER OLACAK

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında boy gösterecek ay yıldızlılarda, sakat oyuncu bulunmuyor. İtalya’da Marco Verratti’nin tedavisi sürerken, Lorenzo Pellegrini de sakatlık yaşadı. 17 bin taraftarın alınacağı maçta 3 bin civarında Türk futbolseverin yer alması bekleniyor.

Türkiye, A Grubu’ndaki diğer maçlarını Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. Milliler, 16 Haziran'da TSi 19.00'da Galler, 20 Haziran'da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye Muhtemel XI: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kaan (Yusuf), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.



İtalya Muhtemel XI: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson, Berardi, Jorginho, Barela, Insigne, Belotti, Immobile.

MAÇLARA ALINACAK SEYİRCİ SAYISI STATLARA GÖRE DEĞİŞİYOR

11 ülkede yapılacak EURO 2020’nin yarı finalleri ve finali Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak. Tam kapasiteyle hizmet verecek Budapeşte’deki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer statların tribünleri, yüzde 20 ila 50 oranında dolacak.

Salgın ve karantina süreleri nedeniyle takımların olumsuz etkilenmemesi için kadrodaki oyuncu sayısı 26’ya yükseltildi.

CÜNEYT ÇAKIR DA DÜDÜK ÇALACAK

EURO 2020 için görevlendirilen 18 hakem arasında, 2012 ve 2016’daki şampiyonalarda maç yöneten Cüneyt Çakır da yer aldı. UEFA ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu arasındaki iş birliği çerçevesinde ilk kez bir Güney Amerikalı hakem (Arjantinli Fernando Rapallini), maç yönetecek. Fransız Stephanie Frappart ise Avrupa Erkekler Futbol Şampiyonası’nda görev alacak ilk kadın hakem olacak.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

EURO 2020’de takımlar, dörderli 6 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek maç üzerinden oynanacak.

ALMANYA VE İSPANYA KUPAYI 3'ER KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

İlk kez 1960’ta düzenlenen şampiyona, 15 kez organize edildi. 3’ü Batı Almanya adıyla 6 kez finale yükselen Almanya, 3’ünde (1972, 1980, 1996) kupayı kazandı. İspanya da 1964, 2008 ve 2012’de şampiyon oldu. Fransa 2, SSCB, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz ise 1’er kez kazandı.

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