Son dakika haberi | Eski futbolculardan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumu

CEMİL TURAN - SAMATTA HAZIR GELDiYSE iŞ DEĞiŞiR

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini önceden kimse tahmin edemez. Bu hep böyle olmuştur. Galatasaray bir adım önde görünse de Fenerbahçe’yi kimse kolay lokma sanmasın. Gördünüz; Hatay maçında rakibine bir tek şut imkanı dahi vermeyen bir Fenerbahçe vardı. Tipik bir beraberlik maçı gibi görünse de yeni alınan golcü Samatta hazır gelmişse ve hocası ona forma verirse Fenerbahçe bir adım öne geçer.

EMRE AŞIK - SARI KIRMIZILILAR ÇOK FORMDA

Galatasaray derbide kesinlikle daha ağır basan taraf. Sarı kırmızılı takım kesinlikle daha formda. Bu sezon dört maçta ortaya koyduğu futbol bize bunu gösteriyor. Galatasaray fizik gücü olarak da iyi durumda. İki takımda forma giyen futbolculara, bireysel olarak, tek tek baktığınız zaman da Galatasaray’ın daha önde olduğu bir gerçek. Aynı zamanda benim şampiyonluk favorim de Galatasaray.

AYKUT ERÇETİN - AVANTAJLI OLAN TARAF GALATASARAY

İki takımı her açıdan kıyasladığımızda Galatasaray’ın hücum hattının daha etkili olduğunu görüyoruz. Emre Kılınç, Falcao ve Belhanda’nın yükseliş gösteren performansı var. Ancak Galatasaray orta saha hattının tam olarak yüzde 100 oturduğunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe bu bölgede daha güçlü ama onlar da hücumda zayıf. Avantajlı olan taraf ev sahibi Galatasaray.

SEMİH ŞENTÜRK - FENERBAHÇE KALiTESiYLE KAZANIR

Fenerbahçe’nin bu sezon hedefi mutlak şampiyonluk. Hatayspor maçının skoru hayal kırıklığı olsa da o karşılaşmanın Galatasaray derbisi için bir mesaj içereceğini hiç sanmıyorum. Büyük maçlar farklı olur. Fenerbahçe’nin bu tür maçları domine edecek kalitede birçok ismi var. Bu isimler Galatasaray karşısında sahne alır ve Fenerbahçe kazanır.