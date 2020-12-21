Son Dakika Haberi | Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi.
DHA'nın haberine göre; son olarak Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı.
Mehmet Özdilek'in yerine geldikten sonra Erzurumspor'un başında çıktığı 4 maçta 4 yenilgi alan Hüseyin Cimşir, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada "Böyle olmaz, böyle gitmez. Mümkün değil. Eğer kendisi bedenen burada ruhen değilse kaç taneyse onlarla yolları ayırmamız lazım. Bu sezon başında 1 ve 3. haftada kazanmışız. Sonrasında problem var. Herkes üzerine düşeni yapacak." sözleriyle oyuncularını eleştirmişti.
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