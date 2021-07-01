Son Dakika Haberi... Erol Bulut'tan Fenerbahçe Pelkas itirafları!

Fenerbahçe'de geçen sezon görev alan ve son bölüme girilirken ayrılan Erol Bulut, yaşadıkları ve gelecek hedefleri hakkında konuştu. Gaziantep FK'nın başına geçen Bulut, Yunan basınına açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un sözleri;

Fenerbahçe'de 16 transfer birden yaptım ve yönetmek kolay değildi. Üst sıralardaydık ancak benim için devam etmek kolay değildi.

HARİKA BİR TRANSFER OLDU

Pelkas ile harika bir yıl geçirdik. Daha önce Bakasetas'ı da istedim ancak onu transfer edemedik. Pelkas harika bir transfer oldu, çok az paraya onu transfer ettim. Şimdi Avrupa'da birçok takım onu transfer etmek istiyor

PELKAS KALMALI

Pelkas benim tercihimdi. Bana göre Fenerbahçe'de kalmalı ve bence kalacak. Ancak son kararı yönetim verecek. Onun Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.

NE OLACAĞINA BAKACAĞIZ

Gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Yunanistan'dan bana gelen resmi bir teklif olmadı ancak adımın Panathinaikos ve AEK ile anıldığını duydum. Gelecekte ne olacağına bakacağız.