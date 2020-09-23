Son Dakika Haberi | Erol Bulut: "Kaldırın kafanızı kaldırın kafanızı çocuklar"

Golsüz biten mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve kaptanlar takıma sahip çıktı. Oyuncular, “Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti. Uzun yolda böyle kazalar olabilir” sözleriyle motive edildi.

F.Bahçe’nin evindeki ilk lig maçında Hatay karşısında aldığı beraberliğin teknik heyet tarafından eksiklikleri görme ve derbi maçına daha titizlikle hazırlanılmasını sağlayan bir erken uyarı mesajı olarak algılandığı öğrenildi. Soyunma odasında teknik direktör Erol Bulut “Kaldırın kafalarınızı, bu maç burada bitti, dersimizi çıkarıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde daha çok maç var” diyerek oyuncularına moral aşıladı. Emre Belözoğlu da maç sonu toplantısında “Bu yol uzun bir yol. Zaman zaman böyle kazalar olur” ifadelerini kullandı. Takım kaptanları ise “Bu sene vazgeçmek yok. Pes etmeyeceğiz” sözlerini dile getirdi.

İşte puan kaybının 6 nedeni

· Fenerbahçe’nin Hatay maçında puan kaybetme nedenleri de şu başlıklar altında öne çıktı:

1- Hatay gibi katı savunma yapan bir ekip karşısında santrfor eksikliği hissedildi.

2- Kanat forvetlerin form grafiğinin istenilenin çok altında olması etkendi. Thiam, Valencia, Sinan Gümüş, Deniz ve Ferdi vasatın üzerine henüz çıkamadılar.

3- Ozan Tufan’ın kafasının dağınık olması yüzünden form grafiğinde yaşadığı düşüş, Tolga’nın üretkenliğinin istenilen düzeye çıkamaması.

4-Gustavo’nun hala geçen yılki çizgisine ulaşamaması.

5- Sosa’nın kondisyon eksikliğinin yanı sıra ayak parmağındaki kırık nedeniyle özel bandaj ve iğneyle ancak ikinci yarı oyana girebildi.

6- Sistemin en önemli dişlilerinden biri olan mert Hakan Yandaş’ın sakatlıktan yeni çıkması.

Özellikle 3 konu camiayı sevindirdi

1- Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in etkili ve istekli olmaları.

2- Lemos'un ilk maçı olmasına rağmen güven vermesi. Genç yıldızın geçen yıl büyük sıkıntı yaşanan defansın göbeğine güçlü alternatif çözümler getireceği görüldü. Bu mevkide Erol Bulut’un zaman zaman Zanka-Lemos, Tisserad-Lemos’u kallanacağının sinyalleri alındı.

3- Puan kaybı olmasına rağmen futbolcuların, taraftarların, yönetimin, Erol Bulut’a ve ekibe olan inanç ve güvenlerinde en ufak bir azalma olmaması olumlu olarak algılandı.