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GeriFutbol Son dakika haberi | Erol Bulut, Galatasaray'a karşı siftah yaptı!
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Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 21:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Erol Bulut, Galatasaray'a karşı siftah yaptı!

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Son dakika haberi | Erol Bulut, Galatasaray'a karşı siftah yaptı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı ilk deplasman puanını aldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la 0-0 berabere kalırken, Erol Bulut, bir ilki yaşadı.

Süper Lig'den Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra Fenerbahçe'nin başına geçen Bulut, Galatasaray'a karşı deplasmanda ilk puanını derbide aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı deplasmanda ilk kez puan aldı. (1B 3M)

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