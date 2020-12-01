Son Dakika Haberi | Erol Bulut bir lider gibi davranmayı öğrenmeli

Fatih Terim Galatasaray’ın, Sergen Yalçın Beşiktaş’ın lideri. Ve bunu gösteriyorlar. Aynı şeyi Erol Bulut için söylemek zor. Bu konuda kendini geliştirmeli. Derbi yenilgisi sonrası camiayı canlandıracak söylemlerden yoksundu. Oysa çözüm onda. Bunu göstermeli.

1- Beşiktaş 21 günlük ara sonrası iyi döndü, 5 maçta 4 galibiyetle zirve yarışına katıldı. Derbi galibiyetini Sergen Yalçın üzerinden mi, bireysel performanslardan mı okumalı?

2- Fenerbahçe zengin kadrosuyla bu sezonun erken favorisi ilan edildi ama son 3 maçta 2’nci yenilgisini aldı. Bu yenilgiyi Fenerbahçe açısından nasıl okumalı?

3- Son yılların en eğlenceli derbilerinden birini izledik. 7 gol, penaltı ve kırmızı kart kararlarıyla unutulmazlar arasına yazılacak. Peki futbol kalitesi nasıldı?

4- Derbide bir de çok konuşulan bir hakem ataması söz konusuydu. Süper Lig’de henüz 10’uncu maçına çıkan Tugay Kaan Numanoğlu’nu nasıl buldunuz?

5- Haftanın en farklı galibiyetini alan Galatasaray’da işler yolunda. Eksikliklere rağmen sezonun en iyi futbolu diyebilir miyiz 4-0’lık Rizespor maçı için?

6- Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2’de 2 yaptı ve tırmanışını sürdürdü. Ligin rekabetçiliği göz önüne alınırsa sizce bu iki galibiyet Trabzon’u da yarışa katar mı?

MEHMET ASLAN

HEM İNANDI HEM DE İNANDIRDI

1- “Milli maçlardan sonra başka bir Beşiktaş gelecek” demişti Sergen Yalçın. Hem inandı hem de inandırdı. Geçtiğimiz hafta ‘şapkadan tavşan çıkarıyor Sergen Yalçın’ yorumunu yapmıştım. Mükemmel bir liderliğe doğru da yol alıyor artık. Maç içindeki o heyecanını kamera karşısına geçince nasıl koruduğuna şahit oldum. Nerede heyecanlanması, nerede duygusal paylaşım yapacağını ve nerede sakin kalması gerektiğini biliyor. Beşiktaş’taki 2 haftalık değişim bir Sergen Yalçın yapımıdır.

NE YAZIK Ki OYUNU OKUYAMIYORUZ

2- F.Bahçe hâlâ bu ligin favorisi. Ama Türkiye’de ne yazık ki doğru okuyamıyoruz oyunu. Konya maçında bile G.Birliği maçından daha iyi oynamıştı F.Bahçe. Ama farklı galibiyet doğru özeleştirinin önünü kapattı ve mükemmel olarak yorumlandı F.Bahçe. Açık bir form düşüklüğü var takımda. Gelişme göstereceğine geriye gidiyor. İkicisi şu; a-) Fatih Terim, kulübede ve kulüpte tek lider ve karar verici. Bunu gösteriyor. b-) Sergen Yalçın, tartışmasız lideri Beşiktaş’ın. Ve bunu gösteriyor. c-) Aynı şeyi Erol Bulut için söylemek zor. O liderden çok, işi mükemmel yapmaya çalışan bir profesyonel gibi. Bu konuda biraz daha kendini geliştirmesi ve liderlik özellikleri göstermesi gerekiyor. Bakıyorsunuz basın toplantısına, yenilgi sonrası camiayı yeniden canlandıracak söylemlerden yoksun Erol Bulut. Oysa çözüm onda. Bunu göstermesi ve inandırması gerekiyor.

BEN BU DERBiDEN ÇOK KEYiF ALDIM

3- Ben çok keyif aldım. Avrupa medyası da aynı görüşte ki, “Çılgın derbi” diye değerlendirmişler. Kalite konusuna gelince... Bir maçı kaliteli değerlendirmenin kriteri nedir? Tabii ki Messi, Ronaldo gibi yıldızların, kaliteli pasların, ve mükemmel gollerin gösterisi ve kora kor bir mücadele... Bunları hangimiz istemez? Ama bana sorarsanız derbi, bol gollü, heyecanlı ve izleyene keyif veren bir mücadeleye sahne oldu.

SUÇU HAKEME ATARAK GELiŞEMEZSiNiZ

4- İyi niyetli miydi? Evet. Kötü bir maç mı yönetti? Evet. Kararları isabetli miydi? Hayır. İki taraf için de geçerli bu. Ama oynatmaya çalıştı. Sıfır hakem hatasıyla maç oynamak istiyorsanız, öyle bir dünya yok. Allah aşkına dünyanın neresinde var, bir hakem maça atanır atanmaz hakkında kulüp başkanı düzeyinde dahi spekülasyon yapmak. Kulüplere tavsiyem şu: Hakeme suçu atarak gelişemezsiniz? Ancak taraftarınızı kandırırsınız.

TERiM ASIL SORUNU BULDU

5- Fatih Terim’in temel problemi bu; saha içine odaklanmak. Oradan uzaklaştığı an G.Saray yalpalamaya başlar, takımına konsantre olduğu an çözüm üretmeye başlar. Bana sorarsanız en büyük sorunu buldu; Luyindama. G.Saray artık savunmadan daha güvenli pas yaparak çıkıyor. Bu da oyunun bütününe yansıyor. Takımın enerjisi gençlerle birlikte arttı. Sezonun en iyisi değil ama en enerjik takımı oldular.

OCAK’I BEKLEMELiYiZ

6- Ligin 4’te 1’i bile geride kalmadı daha. Haftada 3 maçın oynanacağı zamanlar gelecek 2. yarıda. Takımların şansını kadro derinlikleri belirleyecek. Hep birlikte ocak transferlerini bekleyelim.

UĞUR MELEKE

EN BÜYÜK FARKI ABOUBAKAR YARATTI

1- Fenerbahçe Beşiktaş maçının 1 numaralı kazananı Sergen Yalçın elbette. Bir takımda 25 oyuncudan neredeyse 15’inin çizgisi dikeyse, Ersin ve Utku gibi genç kalecileri gelişiyorsa, Necip Uysal, Montero, Rıdvan Yılmaz, Rosier, Josef, Larin, Aboubakar, Ghezzal’ın hepsi her hafta üzerine koyarak gidiyorlarsa orada iyi çalışan bir takım ve iyi çalıştıran bir teknik direktör olmalı. Hatta kamuoyunda çok fazla kabul görmeyen Necip Uysal’ın ve sonradan oyuna giren N’Sakala’nın gol atmaları da hiç sıradan işler değil. Sergen Yalçın’dan sonra en büyük krediyi de neredeyse iki sezonu sakat geçirip müthiş bir geri dönüş yapan Vincent Aboubakar’a yazmalı. Maçtaki en büyük bireysel farkı o yarattı kesinlikle. Hep topu sakladı, her topu indirdi pazar günü.

EROL BULUT’UN MANASIZ ISRARI

2- Yanılmıyorsam 18 futbolcu transfer etti Fenerbahçe. Beşiktaş karşısına çıkan ilk 11’den sadece üç kişi (Altay, Gustavo ve Ozan) geçen sezon kadrodaydı. Teknik direktör değişmiş, sportif direktör değişmiş, anlayış ve mantalite değişmiş. Sadece 10 haftada her şeyin kusursuz olması beklenemez elbette. Ancak Erol Bulut’un da bir tek G.Saray maçında Ozan, Marcao’ya preste başarılı oldu diye defalarca aynı şeyi denemesi, bu manasız ısrarla Ozan’ı ve orta sahasını fonksiyonsuzlaştırması enteresan.

GÜZEL HAREKETLER VE iSTEKLi OYUNCULAR

3- Ligde bu hafta oynanan maçlarda bir tane 3-3, iki tane 2-2 var. Derbi de 4-3 bitti. Güzel goller var, güzel hareketler var, istekli-arzulu 22 futbolcu var sahada. Ayrıca Sergen Yalçın ve Erol Bulut gibi iki yeni nesil teknik adamın böyle iştahla galibiyet kovalaması, gelecek için umut verici. Son yıllarda derbilerde çokça kısır futbol seyrediyorduk, o dönemi atlatırız artık umarım.

DENEYiMSiZ BiR HAKEMLE BU KADAR

4- Zor bir maçtı hakem için. Larin’e verdiği ikinci sarı kart doğru ama son bölümde iki takımdan birer oyuncu daha atılmalıydı. Bir tane avantaj kesti. O üzücüydü. Ama bu seviyede bir maça bu deneyimsizlikte bir hakem atayıp hatasız yönetmesini beklemek zaten hayalcilik. Serdar Tatlı MHK’sı peş peşe cesur atamalar yapıyor ve niyetleri belli ki hakem jenerasyonunu yenilemek. Keşke aynı stratejiyi FIFA listesinde de izleselerdi. O zaman samimiyetlerine inanırdım.

TERiM BU GENÇ EKiPTE ISRAR ETMELi

5- G.Saray, sezonun en iyi futbolunu evet, bence de Rize’de oynadı. Ama şunu da eklemek lazım: Hemen hemen aynı 11, geçen hafta Kayseri önünde de iyi futbol oynamış, sadece topu üç direk arasından dürtememişlerdi. Falcao, Arda, Babel, Belhanda’lı takım belki daha klas ama dinamizmi daha düşüktü. Bu takım daha genç, belki daha deneyimsiz ama daha yürekli. Özellikle Taylan’ın liderliğinde iki haftada bambaşka bir Galatasaray çıktı ortaya. Terim’in bu genç ekipte ısrar etmesi lazım bence.

HARiKA DEĞiLLER AMA SKOR ALMAYI BiLiYORLAR

6- Erzurum'da Ankaragücü de Trabzon’dan daha fazla şut attı ve gol pozisyonuna girdi ama sonunda gol yemeden kazanan Trabzon oldu. Bu da Abdullah Avcı farkı sanırım. Eksikleri döndükçe daha derin bir takıma dönüşüyorlar; Baker, Afobe, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Ekuban gibi isimlerin de form durumları toparlıyor. Harika bir oyunları yok ama skor almayı beceriyorlar şu anda.

GÜNTEKİN ONAY

SAVUNMADAKİ SORUNU ÇÖZERSE YARIŞTA KALIR

1- Sergen Yalçın büyük takım misyonunu biliyor. Doğru bir kurgu ve isabetli değişiklikler ile derbide 4 gol atıp kazandı. Üstelik eksiklerine rağmen ve 50 dakika 10 kişi oynayarak. Aboubakar sağlıklı ve fit durumda ise bu ligin üzerinde bir santrfor. Ghezzal’ın ayağına aldığı her top oyuna şekil veriyor. Orta saha çalışkan, teknik ve güçlü. Beşiktaş’ın sorunu savunmada. Çok pozisyon vermedikleri halde çok gol yiyorlar. Sergen Hoca bu sorunu çözerse Beşiktaş yarışta sonuna kadar kalır.

FENERBAHÇE iDEAL 11’i BULMALI

2- F.Bahçe her şeyden önce ideal 11’i bulmalı. Ozan haricinde takımın önemli oyuncularının yaş ortalaması yüksek. Bu durum bir dinamizm eksikliği yaratıyor. Perotti ve Cisse’nin olduğu bir formasyonda ön alanda pres yapamazsınız. Sosa da fiziksel olarak yeterli olmayınca takım savunması sekteye uğruyor. Ayrıca da Tisserand-Lemos ikilisi hiç güven vermedi. Novak ve Gökhan’ın da maç kondisyonları yok. Hücumda da kenar ortaları ve duran toplar dışında bir arayış göremiyoruz. Erol Bulut haftada 3 maç oynanacak periyodu kaldıracak bir formülü şimdiden bulmalı.

HERKES BÖYLE BiR DERBiYi iSTER

3- Derbide iki takım da kazanmak için oynadı ve 7 gol izledik. 50 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş’ın bu bölümde cesaretle rakibinin üzerine gidip 2 gol bulması takdire şayan idi. Fenerbahçe’de ciddi bir dinamizm ve enerji eksiği vardı. Ozan haricinde baskı yapan bir oyuncu göremedik. 0-0 biten yavan derbilere oranla bireysel hatalarla da olsa 7 gol atılmış bir derbiyi izlemeyi sanıyorum herkes tercih eder. 15 yıl önce olduğu gibi hafızalardan silinmeyecek bir maç oldu.

HATA HAKEMDE DEĞiL, MHK’DA

4- Çok genç bir hakem. İlk derbisi ancak ciddi hataları oldu. İlk yarının sonunda önemli bir avantajı oynatmaması, maçın duraklamalarında Josef ve Altay’a kırmızı kart göstermemesi affedilmeyecek hatalardı. Geçer not alamadı ancak gelecek vadeden bir hakem. Kendini geliştirmeli. MHK kaldıramayacağı bir sorumluluk yükledi. Hata kendisinde değil atamayı yapan MHK’da.

BAŞAKŞEHiR MAÇINDAN SONRAKi EN iYi G.SARAY’DI

5- Babel, Arda, Falcao ve Belhanda gibi önemli oyuncular belki yoktu ama 90 dakika boyunca rakibe baskı yapan, iştahlı, dinamik ve tempolu bir Galatasaray izledik. Rize maçı Fatih Terim’in bol alternatifli ve farklı oyunları sahaya yansıtabilecek bir kadroya sahip olduğunu gösterdi. Başakşehir maçından sonra Galatasaray için sezonun en iyi futboluydu.

AVCI HÜCUMDA DAHA ÜRETKEN OLMANIN YOLLARINI BULMALI

6- Trabzon için bu 2 maçta iyi futbolun ötesinde alınacak 6 puan önemliydi. Ancak Avcı, bu ligde zirve yarışında olmak için hücumda daha üretken olmanın formülünü mutlaka ortaya koymak zorunda.