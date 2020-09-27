Son dakika haberi | Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e eleştiri

A Spor'da konuşan Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim'in, mevcut Galatasaray kadrosuyla Fenerbahçe'yi yenmesi gerektiğini belirten Toroğlu, "Şu üç haftada Galatasaray çok iyiydi, yere göğe sığdırılamıyordu. Ben Fenerbahçe'yi beğendim, Galatasaray'a göre. Fatih Terim, elindeki şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenemiyorsa kusura bakmasın. 70 dakika maç seyrediyorsa... Haftaya Erol Bulut'a sorsalar, Galatasaray'dan oyuncu çıksın mı diye? Aman kimse çıkmasın, böyle devam etsin der." ifadelerini kullandı.