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GeriFutbol Son dakika haberi | Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e eleştiri
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Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e eleştiri

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Son dakika haberi | Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e eleştiri
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'i eleştirdi.

A Spor'da konuşan Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim'in, mevcut Galatasaray kadrosuyla Fenerbahçe'yi yenmesi gerektiğini belirten Toroğlu, "Şu üç haftada Galatasaray çok iyiydi, yere göğe sığdırılamıyordu. Ben Fenerbahçe'yi beğendim, Galatasaray'a göre. Fatih Terim, elindeki şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenemiyorsa kusura bakmasın. 70 dakika maç seyrediyorsa... Haftaya Erol Bulut'a sorsalar, Galatasaray'dan oyuncu çıksın mı diye? Aman kimse çıkmasın, böyle devam etsin der." ifadelerini kullandı.

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