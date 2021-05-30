Son Dakika Haberi: Eren Kınalı'nın transferi için yarış!

İngiltere Division 2 ekiplerinden Southend United’da forma giyen 21 yaşındaki Türk oyuncu Eren Kınalı performansıyla pek çok takımın transfer listesine girdi.

Orta sahada görev yapan Eren, İngiltere Championship’ten Cardiff, Milwall ve Luton gibi takımlar tarafından izlenirken, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’nun da yakından takip ettiği bir isim.

Türkiye’den de teklifler alan Eren’in en büyük hayali ise A Milli Takım formasını giymek.

Southend United'da bu sezon 4 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 117 dakikada sahada kaldı.

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