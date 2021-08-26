Son Dakika Haberi... Erdem Can'dan ayrılık itirafları! 'Fenerbahçe'ye kırgın değilim'

Spor Servisi / Süleyman ARAT - F.Bahçe Beko’da 9 yıl yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra hüzünlü bir vedayla ayrılarak NBA’in önemli takımlarından Utah Jazz’la anlaşan Erdem Can, tüm yaşananları ve duygularını Hürriyet’e anlattı. Efsane koç Zeljko Obradovic’in takımdan ayrılırken veliahtı olarak göstermesine rağmen beklediği başantrenörlük teklifinin yapılmaması üzerine ayrılma kararı aldığını ifade eden Can, “Başantrenörlük konusunda kendimi hazır hissediyordum. Bana, bu görev için düşünülen adaylar arasında olduğum hep söylendi ama hiçbir şekilde teklif yapılmadı. Bunun için asla kırgın değilim” dedi. Erdem Can’ın açıklamaları şöyle:

Obradovic, NBA'de yakından izleniyor

F.Bahçe'de Simone Pianigiani, Ertuğrul Erdoğan, Zeljko Obradovic ve İgor Kokoskov’un yardımcılığını yaptım. Obradovic dünya basketbolunda çok önemli bir figür, NBA’de bile çok yakından izlenir. Mentörlük, liderlik ve oyun taktiği konusunda bana yaptığı katkılar yadsınamaz. Utah Jazz beni 6 yıl üst üste NBA Yaz Ligi’ne davet etti. Bu süreçte takımın yöneticileriyle ilişkilerimiz gelişmişti. Utah Jazz’dan teklif gelince Obradovic’i arayıp fikrini sordum. Gitmemin benim için daha iyi olacağını söyledi. Kokoskov ayrıldıktan sonra bana hep Sertaç Komsuoğlu ve Maurizio Gherardini tarafından başantrenör adaylarından biri olduğum söylendi ama bu hiçbir zaman teklif boyutuna gelmedi.

Hedefime başka bir yoldan gideceğim

Bu kadar yıl çalıştım, kendimi başantrenörlük yapma konusunda hazır hissediyordum ama bunun takdirini yapacak kişi ben değilim ki. “Ama burası çok büyük bir kulüp, biz bu riski alamayız” da diyebilirler ama Utah Jazz bana bu güveni gösterdi. Bazen daha güçlü dönebilmek, daha iyi şeyler yapabilmek için gitmeyi de bilmek gerekiyor. Fenerbahçe’de teklif yapılmaması bende bir kırgınlık yaratmadı. Çünkü hayatta kontrol edemediğimiz şeyler var. Fenerbahçe de o takdiri bulamadık. Ama ilerde bulacağımız zamanlar olur belki. Olaylara duygusal bakmıyorum, kalbimden geçen hislere de bakmıyorum çünkü realiteler var. Ama ana amaç hedefe gitmektir, yol uzar, bazen yokuş olur ama hedefiniz belliyse oraya doğru gidersiniz. Ben de başka bir yoldan gideceğim"

22 yıldır antrenörlük yapıyor

Erdem Can, 1999’da Mülkiyespor alt yapısında başlayan antrenörlük kariyerinde daha sonra Banvit, Yeni Zelanda Milli Takımı, PAOK, Türk Telekom, Olin Edirne, U21 Milli Takımı ve Fenerbahçe’de görev yaptı.

Erdem Can, ilk yıl aile hasreti çekeceğini, eşi Meltem ve oğlu Yağız’ın gelecek yıl ABD’ye yanına geleceğini belirtti.