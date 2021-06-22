Son dakika haberi... Erdal Torunoğulları'ndan Sergen Yalçın açıklaması! "Öğrendiğim kadarıyla..."

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan Sergen Yalçın'la yola devam edilmemesinin yankıları sürerken, siyah-beyazlı kulübün yönetiminden başarılı teknik adamla ilgili açıklama geldi.

Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Sergen Yalçın'la ilgili verilen kararın kendisiyle ilgili olmadığını söyledi.

TRT Spor'a konuşan Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Sağlık sorunlarım nedeniyle Hollanda'da tedavideyim. Sergen Yalçın'ın durumu benimle ilgili bir konu değil. Öğrendiğim kadarıyla maddi konularla ilgili" ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları'nın Sergen Yalçın'ın transfere karışmamasını istediği ve başarılı teknik adamla devam etmeme kararının Torunoğulları tarafından verildiği iddia edilmişti.

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