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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Erdal Torunoğulları'ndan Sergen Yalçın açıklaması! "Öğrendiğim kadarıyla..."

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Son dakika haberi... Erdal Torunoğulları'ndan Sergen Yalçın açıklaması! "Öğrendiğim kadarıyla..."

Son dakika Sergen Yalçın haberi... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevine devam etmemesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, başarılı teknik adamla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan Sergen Yalçın'la yola devam edilmemesinin yankıları sürerken, siyah-beyazlı kulübün yönetiminden başarılı teknik adamla ilgili açıklama geldi.

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Siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Sergen Yalçın'la ilgili verilen kararın kendisiyle ilgili olmadığını söyledi.

TRT Spor'a konuşan Torunoğulları yaptığı açıklamada, "Sağlık sorunlarım nedeniyle Hollanda'da tedavideyim. Sergen Yalçın'ın durumu benimle ilgili bir konu değil. Öğrendiğim kadarıyla maddi konularla ilgili" ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları'nın Sergen Yalçın'ın transfere karışmamasını istediği ve başarılı teknik adamla devam etmeme kararının Torunoğulları tarafından verildiği iddia edilmişti.

Son dakika haberi... Erdal Torunoğullarından Sergen Yalçın açıklaması Öğrendiğim kadarıyla...

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