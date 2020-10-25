Son Dakika Haberi | Enner Valencia'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'İkinci yarı bambaşkaydı'

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Takımının ikinci golünü atan Valencia, "İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı" dedi.