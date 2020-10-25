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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Enner Valencia'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'İkinci yarı bambaşkaydı'
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Haber Giriş: 25.10.2020 - 21:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Enner Valencia'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'İkinci yarı bambaşkaydı'

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Takımının ikinci golünü atan Valencia, "İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı" dedi.

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