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Son Dakika Haberi | Enner Valencia'dan Trabzonspor maçı yorumu: 'İkinci yarı bambaşkaydı'
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Takımının ikinci golünü atan Valencia, "İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı" dedi.
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