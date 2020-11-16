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GeriFutbol Son dakika haberi | Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
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Futbol
Haber Giriş: 16.11.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia'nin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Tedavisi devam eden Ekvadorlu futbolcunun Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.

Futbol camiasında yayılan koronavirüsü vakaları, Türk kulüplerini de tedirgin ediyor. Son olarak Fenerbahçe forması giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre Kovid-19 test pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavi ve karantina süreci devam ediyor. Başarılı kanat oyuncusunun, büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde sahada olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

 

Son dakika haberi | Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde oynayacak mı

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