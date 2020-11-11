Son Dakika Haberi | Emre Sakçı; 15 günde 3. kez Avrupa rekoru kırdı, gözünü dünyaya dikti

Kısa kulvar kurbağalama yarışlarında muhteşem bir performans sergileyen Sakçı, 50 metrede kırdığı 2 Avrupa rekorunun ardından dün de 100 metreyi 55.74 saniyede yüzerek yeni bir Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe Kulübü’nün milli yüzücüsü Emre Sakçı, Avrupa rekorlarına tam gaz devam ediyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nin 8. ayağında erkekler kısa kulvar 100 metre kurbağalamada yarışan Sakçı, 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Belaruslu Ilya Shymanovich’in önünde ilk sırada yer alan 22 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh’un 55.61 ile elinde tuttuğu dünya kısa kulvar rekorunun, yalnızca 0.13 saniye gerisinde kaldı.

BAKAN MUHARREM KASAPOĞLU KUTLADI

Emre Sakçı böylelikle 26 Ekim’den bu yana kısa kulvar kurbağalama yarışlarında 3. kez Avrupa rekoru kırmış oldu. Rekorlarına 26 Ekim’de 50 metre kategorisinde başlayan Sakçı, ilk olarak 25.50 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoruna ulaştı. 4 Kasım’da aynı mesafeyi 25.29 saniyede yüzen genç sporcu, dün de 100 metrede 55.74 gibi muhteşem bir derece yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir mesaj yayınlayarak Sakçı’yı kutladı. Kasapoğlu, “Başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen rekortmen sporcu kardeşim Emre Sakçı’yı ve emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.