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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Emre Çolak ve Garry Rodrigues, Galatasaray'ın kapısından döndü!
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Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Emre Çolak ve Garry Rodrigues, Galatasaray'ın kapısından döndü!

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Son Dakika Haberi | Emre Çolak ve Garry Rodrigues, Galatasaray'ın kapısından döndü!
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Galatasaray'ın transferin son gününde Emre Çolak ve Garry Rodrigues için girişimde bulunduğu öğrenildi.

UEFA’nın ‘sattığın kadar al’ kısıtı nedeniyle transfer döneminde beklenen takviyeleri yapamayan G.Saray’ın son gün 2 eski futbolcusu için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Sarı kırmızılıların orta saha ile kanat için Rodrigues ve Emre Çolak hamlesi yaptığı öğrenildi.

İki oyuncu ile de kontak kuran Galatasaray’ın olumlu yanıt almasına karşın Garry Rodrigues’in maliyeti, Emre’nin ise İspanya’da olması ve transferinin yetişmeyeceği öngörülerek bu iki transfer hamlesinin de gerçekleşmediği belirtildi.

 

Son Dakika Haberi | Emre Çolak ve Garry Rodrigues, Galatasarayın kapısından döndü

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