Son Dakika Haberi | Emre Belözoğlu: "Erol Hoca ile aramızın bozulması imkansız"

“Erol Bulut hoca benim takım arkadaşım. Biz birbirimizi iyi biliriz. Bizim aramızın bozulması imkansız bir şey. Hocalığımı, takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Samimidir. Hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum.”

F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, tek hedefinin takımın başarısı olduğunu belirtirken Erol Bulut ile başkan Ali Koç’a en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Dün Dereağzı’nda basın mensupları ile bir araya gelen Belözoğlu, Bulut ile anlaşamayacağı yönündeki iddialara “Hayalimde sadece Fenerbahçe’nin başarısı var. Erol hoca benim takım arkadaşım. Biz birbirimizi iyi biliriz. Bizim aramızın bozulması imkansız bir şey. Hocalığımı, takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Samimidir, oyuncuyla konuşur. Ben, Erol hocanın çok başarılı olacağına inanıyorum” yanıtını verirken şunları söyledi:

‘Yıkılmama karakteri bizde mevcut’

“Fenerbahçe’ye nasıl daha yararlı olurum diye çalışıyorum. Çok iyi bir başkanımız ve teknik direktörümüz var. Onlara yardımcı oluyorum. İnşallah şampiyon olalım, en büyük hedefim bu. Birbirleriyle yeni oynamaya başlayan oyuncuların olduğu bir takımda kayıplar olacaktır. O dönem kazanırken gösterdiğimiz reaksiyon önemlidir. Kazanma isteğini devam ettirme ve kaybettiğimizde kırılganlığa izin vermeme karakteri bizlerde mevcut. Oyuncuya o yıkılma fırsatını vermeyecek ortamları hazırlamak görevimiz. Biz bu yapıdaki oyuncuları tercih ettik ve onlara inancımız tam. Planlı bir yapılanmamız var.

‘Şampiyon olalım gerisi tatlı dert’

Samandıra’da yetki Erol hocada. Erol hocanın rahatı, huzuru ve başarısı eşittir Fenerbahçe’nin başarısı. Samandıra bizim evimiz zaten. Başkan ne zaman isterse biz Samandıra’da en iyi şekilde ağırlarız, biz bir aileyiz. Benim koltuğum Avrupa’da daha farklı. Burada da biraz oraya evrilmesi lazım ama kolay olacak bir şey değil. Önümüzdeki sene beklentiler daha yükseliyor. Sezon iyi gitmezse başka bir senaryo karşımıza çıkacak. Mevcutta rasyonel hedeflerimiz vardı, bunu kabul etmemiz lazım. Ben mevcut kadronun beraber oynadıkça Avrupa’da da mücadele edebilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu sezon şampiyon olalım gerisi tatlı dertler.”

KONU FUTBOLSA HiÇ KORKMAM

“Futbol konusunda gözüm hiçbir şeyden korkmuyor. Başarıyı ve başarısızlığı beraber sahipleneceğiz. Hedeflerim arasında açıkçası sezona başladığımızda Fenerbahçe odaklı olduğumu söylemek zorundayım. Ülke genelinde bir felsefe inşa edebilmek benim hayalim. Fenerbahçe başarılı olursa, biz de bundan nasibimizi alırsak bunun karşılığı olarak türk futboluna da bunun bir katkısı olacak diye inanıyorum. Futboldan başka hedefim, hayalim yok. Şu an önemli bir koltukta oturuyorum, birçok insan bize güveniyor. Yüzlerini kara çıkarmamak adına elimizden geleni yapıyoruz.”

GÖKHAN GÖNÜL VE CANER ERKiN ÇOK ÖZEL OYUNCULAR

“Takım içindeki oyuncu yapısına ve defosuna hakimiz. oyuncuları biliyoruz. Futbolcu olarak da Emre’nin hocası olmak kolay değildi. Özel oyuncular bazen farklı davranılmayı beklerler. Gökhan-Caner özel oyuncular. Buranın içinden giden çocuklar. Bazen tolere edebileceğimizi de biliyorlar.”

‘LiGDEKi TABLOYA GÖRE PRiM SiSTEMi’

“Yeni bir prim sistemi oluşturduk. galibiyetin de bir kriteri olması lazım. Fenerbahçe’nin beklediği bir tablo var. Ligde o tabloya göre bir prim sistemi uyguluyoruz.”

FERDi iÇiN ŞENOL GÜNEŞ’LE GÖRÜŞTÜM

“En değerli genç oyuncularımızın başında Ferdi geliyor. Ferdi konusunda sadece şenol Güneş’le bir görüşme yaptım. tabii tercih etsin isterim milli takımı ama oyuncuların kendi kararı.”

‘MERT HAKAN’I KiMSENiN ELiNDEN KAPMADIK’

Transferde en çok Mert Hakan’da zorlandık, oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. F.Bahçe’nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik.”