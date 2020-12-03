Son Dakika Haberi | Emre Belözoğlu: En büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe'dir

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı.

Beşiktaş mağlubiyetiyle ilgili "Derbide bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Futbolda bunlar var. Her türlü duruma reaksiyon gösterebilecek bir oyuncu grubumuz var." şeklinde konuşan Belözoğlu Erol Bulut'a olan güvenini "Samandıra'da hocamız Erol Bulut'un liderliğinde yolumuza devam edeceğiz, yapacak çok işimiz var." sözleriyle ifade etti.

"Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullanan Belözoğlu, "Futbolun içinde inişler çıkışlar var ama biz olumsuz bir tablo olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut tablomuzun şampiyonluk için yeterli olduğunu biliyoruz." açıklamasını yaptı.

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