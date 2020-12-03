MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Emre Belözoğlu: En büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe'dir
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Emre Belözoğlu: En büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe'dir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.12.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Emre Belözoğlu: En büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe'dir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından takımdaki havayı aktardı. Belözoğlu, şampiyonlukla ilgili de iddialı sözler kullandı.

 Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı.

Beşiktaş mağlubiyetiyle ilgili "Derbide bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Futbolda bunlar var. Her türlü duruma reaksiyon gösterebilecek bir oyuncu grubumuz var." şeklinde konuşan Belözoğlu Erol Bulut'a olan güvenini "Samandıra'da hocamız Erol Bulut'un liderliğinde yolumuza devam edeceğiz, yapacak çok işimiz var." sözleriyle ifade etti.

"Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullanan Belözoğlu, "Futbolun içinde inişler çıkışlar var ama biz olumsuz bir tablo olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut tablomuzun şampiyonluk için yeterli olduğunu biliyoruz." açıklamasını yaptı.

 

 

Son Dakika Haberi | Emre Belözoğlu: En büyük şampiyonluk adayı Fenerbahçedir

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle