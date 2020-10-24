Son Dakika Haberi | El Clasico D-Smart'ta

Nou Camp’taki karşılaşma özellikle Real Madrid’in teknik direktörü Zidane açısından önem taşıyor. Zira, maçın kaybedilmesi halinde görevine son verilmesi gündemde.

Futbolda dünyanın en büyük rekabeti olarak adlandırılan ve ‘El Clasico’ olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçı bugün oynanacak. Nou Camp Stadı’nda TSi 17.00’de başlayacak karşılaşma, D-Smart ve D-Smart Go’dan naklen yayınlanacak. İki takımın 244’üncü defa karşı karşıya geleceği maç, Covid-19 pandemisi nedeniyle tarihte ilk kez seyircisiz oynanacak. El Clasico tarihinde bu zamana kadar oynanan maçlar sonunda Real Madrid’in 96, Barcelona’nın 95 galibiyeti bulunuyor.

iKi TAKIMDA DA ÖNEMLi EKSiKLER BULUNUYOR

Her iki takım da La Liga’daki son maçlarını kaybederken, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Macar Ferencravos’u 5-1 yenen Barcelona, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına 3-2 yenilen Real Madrid’e göre daha moralli durumda. Dünyaca ünlü tecrübeli yıldızların forma giyeceği karşılaşmanın kaderini bu kez gençlerin belirleme şansı çok yüksek. Zira bu sezon Barça’da 18 yaşındaki ansu Fati 4 gol, 2 asist, Real Madrid’de de Vinicius Jr. da 3 golle takımlarının en skorer isimleri arasında. Barcelona’da kaleci Ter Stegen, Jordi alba, Umtiti, Real Madrid’de Hazard, Carvajal ve Odegaard sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

KOEMAN: iKi TAKIMIN ŞANSLARI EŞiT

Barcelona ile Real Madrid’in başında, her ikisi de futbolcu olarak ‘El Clasico’ deneyimi yaşayan Ronald Koeman ve Zinedine Zidane sahaya çıkacak. Barça’nın teknik patronu Koeman temkinli konuşarak, “Benim futbolculuk dönemime nazaran El Clasico’da çok fazla değişen bir şey olmadı. Şu anda sadece seyirci olmayacak.

MAÇ ÇOK ORTADA

Madrid son maçlarda iyi sonuçlar almamış olabilir ama moralsiz olduğu anlamına gelmez. Tecrübeli futbolcuları var. İki mağlubiyetin ardından kazanmak zorunda olduklarını biliyorlar. Karşılaşmayı çok ortada görüyorum. Her iki takım da çok kaliteli” diye konuştu.

ZIDANE: BU BENiM KADER MAÇIM

Son iki maçını kaybeden Real Madrid’deki geleceği tartışılmaya başlanan teknik direktör Zinedine Zidane ise, “Takımdaki kaderimin belli olacağı yazılıyor. Olabilir, bunu inkar edemem. Geçen sezon da aynı şey deniliyordu ya da Madrid’e ilk geldiğimde...” diye konuştu.

SADECE iŞiMi YAPARIM

Olumlu düşünmeleri gerektiğini ve Real Madrid’in her zaman tepki verecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Zidane, “Ben sadece işimi yaparım, gerisi önemli değil. Her maçın hikayesi ayrıdır. Futbolun iyi yanı da çok hızlı bir şekilde durumu değiştirebilmendir” ifadelerini kullandı.

PIQUE: STADIMIZA MESSI’NiN ADI VERiLMELi

Barcelona’da, ayrılığın eşiğine gelen lionel Messi’nin ardından, takımın sembol isimlerinden Gerard Pique de yönetimi eleştirdi. Kulüpte işlerin düzgün yürümediğini ifade eden Pique, “Kulüp iyi işlerse hiyerarşik düzende sorun yok demektir. Kulüp başkanı 1’inci insan olmalı, ardından teknik direktör gelmeli ve o da futbolculara kuralları uygulamalı. Hiyerarşi bozulduğunda, işler yürümez. Eğer futbolcular güç sahibiyse yöneticiler sorumluluk almıyor demektir” dedi. Pique, başkan Bartomeu ile anlaşmazlık yaşayan Messi’ye de destek vererek, “leo her şeyin en iyisini hak ediyor. Stadyuma onun adı verilmeli” önerisinde bulundu.

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