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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı NEC Nijmegen'e kiraladı!
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Futbol
Haber Giriş: 04.08.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı NEC Nijmegen'e kiraladı!

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Son Dakika Haberi... Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı NEC Nijmegen'e kiraladı!

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ın Hollanda Eredivisie ekiplerinden Nijmegen'e kiraladığını açıkladı.

Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'e kiralandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 5 yıllık kontrat imzalayan Ali Akman, gelecek seneyi Hollanda ekibinde kiralık olarak geçirecek.

HEDEF TECRÜBE KAZANMASI

Alman kulübü Ali Akman'ı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegen'e göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor. 

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