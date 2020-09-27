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Son dakika haberi | Efsane hocanın derbi analizi sadece Hürriyet’te
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, dev derbiyi Hürriyet okurları için yorumlayacak.
3 büyük kulübü de şampiyon yapan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Hürriyet okurları için yorumlayacak.
Denizli, iki takımın artılarını ve eksilerini her zamanki gibi objektif biçimde analiz edecek.
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