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Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Efsane hocanın derbi analizi sadece Hürriyet’te

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Son dakika haberi | Efsane hocanın derbi analizi sadece Hürriyet’te
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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Mustafa Denizli, dev derbiyi Hürriyet okurları için yorumlayacak.

3 büyük kulübü de şampiyon yapan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Hürriyet okurları için yorumlayacak.

Denizli, iki takımın artılarını ve eksilerini her zamanki gibi objektif biçimde analiz edecek.

 

Son dakika haberi | Efsane hocanın derbi analizi sadece Hürriyet’te

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