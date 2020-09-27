Son dakika haberi | Efsane hocanın derbi analizi sadece Hürriyet’te

3 büyük kulübü de şampiyon yapan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Hürriyet okurları için yorumlayacak.

Denizli, iki takımın artılarını ve eksilerini her zamanki gibi objektif biçimde analiz edecek.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!