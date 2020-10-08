Son Dakika Haberi | Efecan Karaca'dan Almanya maçı sonrası itiraf: 'Çocukluk hayalimdi'

A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı maçta gol atan Efecan Karaca, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

'Hayallerimi gerçekleştirdim'

Gol attığı için mutlu olduğunu vurgulayan Efecan, "Almanya'ya karşı gol attım. Bu beni çok duygulandırdı. Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.

'İlk defa 3 gol attık'

Merih Demiral ise "Çok güzel maç oldu, çok güzel mücadele ettik. Bugün 3 tane gol attık, sanırım tarihimizde ilk defa Almanya'ya 3 gol attık. Genç bir takımız, önümüzde çok daha güzel günler var." şeklinde konuştu.