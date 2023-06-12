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Son Dakika Haberi: Dzeko'nun menajeri Lucci Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! Sürpriz transfer listesi

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#Fenerbahçe#Transfer#Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Dakika Haberi: Dzekonun menajeri Lucci Fenerbahçe için İstanbula geliyor Sürpriz transfer listesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 17:15

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı lacivertli ekip, Boşnak golcü Edin Dzeko'nun şartlarını görüşmek için oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti. Menajer Lucci, çalıştığı oyunculardan bazılarını da bu sunumda Fenerbahçe'ye önerecek. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Inter'le sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan dünyaca ünlü İtalyan menajer Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etti.

Haber Global'in haberine göre; İtalyan menajer Alessandro Lucci'yle bu akşam görüşecek sarı-lacivertli yönetim, Dzeko için de resmi teklifini yapacak.

Lucci, aynı zamanda Adana Demirspor'la sözleşmesi biten teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajerliğini yapıyor.

İtalyan menajerle danışmanlığını yaptığı diğer isimlerle ilgili de fikir alışverişinde bulunulacak.

Lucci'nin oyuncu havuzunda Dejan Kulusevski, Filip Kostic, Moise Kean, Luis Muirel, Davide Zappacosta, Leonardo Bonucci, Marko Pjaca gibi önemli isimler bulunuyor.

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