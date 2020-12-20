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Haber Giriş: 20.12.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Dusko Tosic'ten transfer itirafı! Kızılyıldız ve Beşiktaş...

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Son dakika haberi | Dusko Tosic'ten transfer itirafı! Kızılyıldız ve Beşiktaş...
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Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Sırp stoper Dusko Tosic'ten Kızılyıldız ve Süper Lig açıklaması geldi.

Sırp oyuncu Dusko Tosic, Kızılyıldız ve Beşiktaş transfer dedikoduları hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Sırp medyasına konuşan Tosic, "Sırp liginin en büyük takımlarından Kızılyıldız'ın formasını giymek benim için her zaman bir onur ve ayrıcalıktır. Terzic ile görüştüm ve teknik direktör Dejan Stankovic'ten haber aldım. Önümüzdeki günerde daha ayrınlı konuşacağımızı umuyorum. Kızılyıldız istikrarlı bir kulüp ve UEFA turnuvalarına düzenli olarak katılıyor" dedi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR"
Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Tosic, "Kendimi harika hissediyorum. 35 yaşında olmama rağmen iki, üç sezon daha oynayabilirim. Türkiye'de iyi bir izlenim bırakmıştım. Seçenekler ve teklifler var ama daha somut bir şey söyleyemem" diyerek sözlerini tamamladı.

Son dakika haberi | Dusko Tosicten transfer itirafı Kızılyıldız ve Beşiktaş...

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