Son Dakika Haberi | Dusko Tosic'le 1.5 yıllık anlaşma! Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ocak ayı transfer sezonunun açılmasına kısa bir süre kala 35 yaşındaki Sırp savunmacı Tosic'le anlaşmaya vardı.

Yaz transfer döneminin hareketli geçiren İstanbul ekibi, Guangzhou'dan ayrılan Dusko Tosic'i kadrosuna katmaya yakın.

A Spor'un haberine göre; Karagümrük, Sırp futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Tosic'in sözleşme süresi ise 1,5 yıl olarak belirlendi.

2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic, 2018 yılında 4.5 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.

İlk sanal oyununa 10 TL hediye! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...