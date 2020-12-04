Son Dakika Haberi | Dusko Tosic Süper Lig'e geri dönüyor

İstanbul'a gelen ve akşam saatlerinde İstanbul'da bir otelde yöneticilerle görüşen 35 yaşındaki Sırp savunmacı, Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Tosic'in devre arası transfer döneminde İstanbul ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic, 2018 yılında 4.5 milyon euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.