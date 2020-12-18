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Haber Giriş: 18.12.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Dusko Tosic için Beşiktaş ve transfer açıklaması!

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Son Dakika Haberi | Dusko Tosic için Beşiktaş ve transfer açıklaması!
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Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'dan ayrılan ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Dusko Tosic için flaş bir açıklama geldi.

Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen ve ismi Beşiktaş ile anılan Dusko Tosic'e eski takımı talip oldu.
Sırp Ligi ekiplerinden Kızılyıldız kulübü, Tosic ile görüştüklerini resmen açıkladı.

TOSIC'E SÖYLEDİM

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kızılyıldız genel müdürü Zvezdan Terzic, "Dusko ile konuştum. Evet onun bizimle olmasını isteriz. Sol ayaklı savunma oyuncularını takımımızda görmeyi özlüyoruz. Onun hem oyunculuğuna hem de karakterine ihtiyacımız var. Ona Beşiktaş ile rekabet etmememiz gerektiğini söyledim. Kendisini burada istiyoruz. Dejan Stankovic'in en büyük dileği Tosic'i takımda görmek" diyerek sözlerini tamamladı.

Bilindiği üzere oyuncunun ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anılmıştı. Hatta Siyah-beyazlı takımın yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları da Tosic hakkında açıklamalarda bulunmuş ve Sırp oyuncunun transferinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Tecrübeli savunma oyuncusu Kara Kartal ile 100 maça çıkmış, 7 gol ve 5 asist kaydetmişti.(Ajansspor)

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