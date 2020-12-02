MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.12.2020 - 21:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Dusko Tosic, Guangzhou'dan ayrıldı!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, Çin kulübü Guangzhou'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrıldığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada Guangzhou kulübüne ve taraftarlarına teşekkür eden Tosic'in ismi bu yaz transfer sezonunda Beşiktaş ile anılmıştı.

Tosic'in açıklamasında "Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için benim açımdan mutluyum" ifadeleri yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle