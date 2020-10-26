Son Dakika Haberi | Duran toplarda zirve Fenerbahçe'nin!

Trabzon karşısında geriden gelip kazanarak zirve yarışında lider Alanya’yı takibini sürdüren Fenerbahçe bu sezon attığı 10 golün 7’sini duran toplardan buldu. Sarı lacivertliler yüzde 70’lik oranla bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer aldı.

Sarı lacivertliler ayrıca ligde ezeli rakibi Trabzonspor’a karşı sahasındaki yenilmezliğini de 24 maça çıkardı. Kanarya en son Kadıköy’de 23 Ağustos 1997’de oynanan maçta Trabzonspor’a 3-1 mağlup olurken sonra 24 karşılaşmanın 13’ünden galibiyetle çıkmayı başardı. 11 kez ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe’de Papiss Cisse ile Ener Valencia, sarı lacivertli formayla ilk gollerini attı.

Geçen sezondan bu yana Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım 35’le Trabzonspor (35). Geri düştüğü karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran takım ise 26 ile Fenerbahçe.

Süper Lig’de 5 puanı bulunan Trabzonspor, Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçilen 1987/88’den bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en az puan topladığı sezon başlangıcını yaşıyor.

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