Son dakika haberi | Dünyanın gözü Fransa Açık finalinde

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda seyircinin kortta izleyebileceği maç öncesi Djokovic müthiş bir form grafiği yakalamış durumda; Sırp tenisçi bu sezon 38 maçta sadece 1 kez kaybetti. Nadal ise en çok başarılı olduğu toprak korttaki Roland Garros’ta bu sezon rakiplerine tek set dahi vermedi.

Tüm dünyada günün en önemli spor müsabakası Fransa’da yapılacak. Başkent Paris’te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası’nda dünya sıralamasının 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numarası Rafael Nadal bugün karşı karşıya gelecek. TSi 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sınırla sayıda seyirci izleme şansına erişecek. Eurosport’un naklen yayınlayacağı müsabaka öncesi iki tenisçi ile ilgili öne çıkan notlar şöyle:

Nadal kazanırsa Federer’i yakalayacak

19 grand slam zaferi bulunan Nadal kazanırsa, 20 şampiyonluğu olan Roger Federer’i yakalayacak. Djokovic, grand slam’lerde 17 şampiyonluk elde etti.

Sezona Avustralya Açık şampiyonluğuyla başlayan Djokovic, kariyerinin 2. Melbourne-Paris dublesi için korta çıkacak. Sırp sporcu, 2016’da da iki turnuvada şampiyon olmuştu...

Bu sezon Djokovic 4 kez (Dubai, Cincinnati, Roma), Rafael Nadal ise sadece Acapulco’da şampiyon oldu. Sırp tenisçi aynı dönemde 38 maçta 1, İspanyol raket 5 maçta 4 yenilgi aldı. · 12 şampiyonlukla Fransa Açık’ın tarihine adını altın harflerle yazdıran Rafael Nadal, bugün de kazanırsa bu turnuvadaki 100. galibiyetini elde edecek.