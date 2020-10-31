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Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Dünyanın en nazik futbol takımı

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Avrupa Ligi’ndeki Arsenal-Dundalk maçında konuk takım hiç faul yapmadı.

Avrupa Ligi’nde bir maçı faulsüz tamamlayan ilk ekip olan Dundalk’ın menajeri Filippo Giovagnoli “Çok nazik ve beyefendi bir takımız” dedi. Haftanın sürprizi ise Tottenham’ın Antwerp’e tek golle kaybetmesiydi.

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları geride kalırken Arsenal-Dundalk maçında ilginç bir olay yaşandı. Ev sahibi Arsenal’ın 3-0 kazandığı maçta konuk İrlanda temsilcisi hiç faul yapmadı. Dundalk, bir Avrupa Ligi maçını faul yapmayan ilk ekip olarak tarihe geçti. · DUnDAlk Teknik Direktörü Filippo Giovagnoli bu durumu şöyle değerlendirsi: “Çok nazik ve bir o kadar beyefendi takımız. Çok mücadele ettiler ancak rakibi başka şekilde durdurmaya çalıştılar.”

Mourinho mağlup olan kadronun üstünü çizdi!

Maçta Arsenal ise tam 20 faul yaptı. Karşılaşma öncesi taktik tahtasındaki takım dizilişi televizyon kameralarınca görüntülenen Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, “Kolay kazandık çünkü disiplindiydik. Rakibe saygı duyduk” dedi.

Tottenham ise Belçika’da Antwerp’e 1-0 yenilip sürpriz bir skora imza attı. Teknik direktör Mourinho, ilk yarıdaki kötü oyun sonrasında tüm oyuncuları değiştirmek istediğini belirtip “Artık takım kurmam daha kolay olacak” dedi ve bazı isimlerin üstünü çizdiğini ima etti.

Covid-19 vakalarına rağmen kazandılar

Takımda 9 ismin Covid olmasına karşın geçen hafta Napoli’yi 1-0 yenen AZ Alkmaar bu hafta da eksiklere rağmen Rijeka’yı 4-1’le geçti. Bu grupta Napoli deplasmanda Sociedad’ı 1-0 yenip rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Covid olan PZielinski ve Eljif yaklaşık 1 aylık aradan sonra bu maçta şans buldular. · MilAn ise sürprize izin vermeyerek sahasında Çekya’dan Sparta Prag’ı 3-0 yendi. Ibrahimoviç maçta penaltı kaçırdı.

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