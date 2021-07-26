Son Dakika Haberi: Dünyanın beklediği transfer kararı! Cristiano Ronaldo tesislere geldi...
Adı Manchester United, Real Madrid, Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain ile anılan Cristiano Ronaldo'nun hangi takımı tercih edeceği merak konusu. Torino'ya gelerek kulüple görüşen Portekizli yıldız idman kıyafetleriyle tesislerde görüntü verdi. Gözler resmi açıklamada...
Spor Arena - Juventus ve Cristiano Ronaldo adına tarihi gün... Futbol kamuoyu, Portekizli yıldızın yeni sezona hangi takımla başlayacağını merak ediyor...
Yeni sezon öncesi Torino'ya dönüş yapan Portekizli yıldız Juventus yöneticileriyle takımdaki geleceği hakkında bir görüşme yaptı.
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken; görüşmeden ayrılık kararı çıkması durumunda Ronaldo'nun, eski takımları Manchester United veya Real Madrid arasından bir tercih yapması bekleniyor. Geçen sezon attığı 29 golle Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamlayan 36 yaşındaki Ronaldo'nun ismi Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain ile de anılıyor.
Ronaldo'nun İtalyan deviyle sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ
Portekizli yıldız bu sabah yöneticilerle görüşmek için kulüp binasına geldi. Siyah beyazlı taraftarlar Ronaldo'ya yoğun ilgi gösterdi.
Ronaldo daha sonra antrenman kıyafetleriyle görüntü verdi
Cristiano Ronaldo, yeni sezon çalışmaları için Torino'ya geri döndü.— Spor Arena (@sporarena)
NEDVED 'TAKIMDA KALACAK' DEDİ
Juventus'un asbaşkanı Pavel Nedved, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun kontrat süresi dolana kadar takımda kalacağını belirtti.
İtalyan basınına konuşan Nedved, Portekizli oyuncunun başka takıma transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ronaldo yarın antrenmanlarına başlayacak ve bizde kalacak. Gelecek sezon kontrat süresi bitene kadar Ronaldo ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kontratı gelecek yıl sona erecek takımın yıldızlarından Arjantinli Paulo Dybala ve sözleşmesi sona eren İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini hakkında ise Nedved, şunları kaydetti:
"Dybala'nın kontrat süresinin uzatılması konusunu menajeriyle görüşüyoruz. Gelecek hafta yüz yüze bir görüşme de gerçekleşecek. Bu konuda iyi bir durumdayız ve sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Chiellini'yle tatilden dönünce konuşacağız."
Juve formasıyla toplamda 133 maça çıkan Ronaldo, 101 gol atıp 22 de asistlik performans gösterdi.