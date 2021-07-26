Son Dakika Haberi: Dünyanın beklediği transfer kararı! Cristiano Ronaldo tesislere geldi...

Spor Arena - Juventus ve Cristiano Ronaldo adına tarihi gün... Futbol kamuoyu, Portekizli yıldızın yeni sezona hangi takımla başlayacağını merak ediyor...



Yeni sezon öncesi Torino'ya dönüş yapan Portekizli yıldız Juventus yöneticileriyle takımdaki geleceği hakkında bir görüşme yaptı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken; görüşmeden ayrılık kararı çıkması durumunda Ronaldo'nun, eski takımları Manchester United veya Real Madrid arasından bir tercih yapması bekleniyor. Geçen sezon attığı 29 golle Serie A'da krallık yarışını zirvede tamamlayan 36 yaşındaki Ronaldo'nun ismi Sporting Lisbon ve Paris Saint-Germain ile de anılıyor.

Ronaldo'nun İtalyan deviyle sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ

Portekizli yıldız bu sabah yöneticilerle görüşmek için kulüp binasına geldi. Siyah beyazlı taraftarlar Ronaldo'ya yoğun ilgi gösterdi.

Ronaldo daha sonra antrenman kıyafetleriyle görüntü verdi