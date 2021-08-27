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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Doğan Alemdar resmen Rennes'de! 5 yıllık imza...
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 22:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Doğan Alemdar resmen Rennes'de! 5 yıllık imza...

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Son Dakika Haberi... Doğan Alemdar resmen Rennes'de! 5 yıllık imza...

Kayserispor'dan Fransa Ligue 1 ekibi Rennes takımına transfer olan genç kaleci Doğan Alemdar, yeni takımına imzayı attı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e resmen transfer oldu.

18 yaşındaki file bekçisi, Ligue 1 ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğan Alemdar, geçen sezon 28'i Süper Lig olmak üzere toplam 29 maçta kaleyi korurken 35 gole engel olamadı.

Bu karşılaşmalarda 2 bin 610 dakika süre alan Alemdar 10 maçta da kalesini gole kapattı.

Rennes'in bu transfer için 3,5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği belirtildi.

Son Dakika Haberi... Doğan Alemdar resmen Rennesde 5 yıllık imza...

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