Son Dakika Haberi... Doğan Alemdar resmen Rennes'de! 5 yıllık imza...
Kayserispor'dan Fransa Ligue 1 ekibi Rennes takımına transfer olan genç kaleci Doğan Alemdar, yeni takımına imzayı attı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e resmen transfer oldu.
18 yaşındaki file bekçisi, Ligue 1 ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Doğan Alemdar, geçen sezon 28'i Süper Lig olmak üzere toplam 29 maçta kaleyi korurken 35 gole engel olamadı.
Bu karşılaşmalarda 2 bin 610 dakika süre alan Alemdar 10 maçta da kalesini gole kapattı.
Rennes'in bu transfer için 3,5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği belirtildi.