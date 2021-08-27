Son Dakika Haberi... Doğan Alemdar resmen Rennes'de! 5 yıllık imza...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e resmen transfer oldu.

18 yaşındaki file bekçisi, Ligue 1 ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğan Alemdar, geçen sezon 28'i Süper Lig olmak üzere toplam 29 maçta kaleyi korurken 35 gole engel olamadı.

Bu karşılaşmalarda 2 bin 610 dakika süre alan Alemdar 10 maçta da kalesini gole kapattı.

Rennes'in bu transfer için 3,5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği belirtildi.