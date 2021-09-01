Son Dakika Haberi... Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe, MLS ekibi Los Angeles FC'den Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kulübümüz, ABD’nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Diego! Fenerbahçe Spor Kulübü

9 NUMARA GİYECEK

Uruguaylı futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte 9 numaralı formayı giyecek.

KANAT VE FORVETTE OYNAYABİLİYOR

Sol kanatta oynayan Uruguaylı futbolcu, sağ kanat ve forvet bölgelerinde de görev alabiliyor. Rossi'nin Transfermarkt mevcut piyasa değeri ise 18 milyon euro...

DİEGO ROSSİ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tam adı Diego Martin Rossi Marachlian olan yıldız oyuncu, 5 Mart 1998 yılında Uruguay'ın Montevideo şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin köklü ekiplerinden Penarol'da başlayan Diego Rossi, 2015/2016 sezonunda yılında A takım kadrosuna dahil edildi.

İlk sezonunda 9 maça çıkan ve 2 gol atan Rossi, bir sonraki sezon takımın değişilmezleri arasına girdi. 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 11 gol, 11 asistle sezonun en dikkat çekici performanslarından birisini sergiledi.

Yıldız oyuncunun bu performansı transfer piyasasını da hareketlendirdi. Penarol'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Rossi, ismi Avrupa ekipleriyle de anılmasına rağmen 2017/2018'de MLS ekibi Los Angeles FC'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Amerika'daki ilk sezonunda 37 resmi maça çıkan ve 17 gol, 8 asistle skora katkı sağlayan Uruguaylı oyuncu, bir sonraki sezon 39 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı.

Skorer kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki yıldız, 2019/20'de 26 maçta 18 gol, 2020/21'de ise 19 maçta 6 golle oynadı.

Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan ve güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.

Uruguay U17, U20 ve U23 takımlarında oynayan, 13 gol atan Rossi, ülkesinin A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.