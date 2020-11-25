Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona hayatını kaybetti! Otopsi raporu açıklandı: Maradona neden öldü, işte ölüm sebebi...

Futbolun efsane ismi, tarihin en ihtişamlı yıldızı Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.



Arjantin basınından Clarin'in haberinde "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadeleri yer aldı.

Arjantin gazetesi Clarin'in ardından dünyanın birçok önde gelen medya kuruluşları, Maradona'nın ölüm haberini duyurdu. Daha sonra bu haber tüm resmi organlar tarafından doğrulandı.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NDAN VEDA

Arjantin Milli Takımı, Maradona'ya "Hoşça kal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte, sonsuza kadar kalacaksın." ifadeleriyle paylaşım yaparak veda etti.

PELE'DEN İLK AÇIKLAMA: GÖKYÜZÜNDE BİRLİKTE OYNAYACAĞIZ

Brezilyalı bir başka futbol efsanesi Pele'de de Maradona'nın ölüm haberinin ardından bir açıklama yaptı. Pele, "Bir gün gökyüzünde onunla birlikte top oynayacağız." ifadelerini kullandı.

KİMSE BU SAYIYA ULAŞAMADI

1986 Dünya Kupası'nda 10 gole doğrudan katkı sağlayan Diego Maradona'dan (5 gol & 5 asist) bu yana hiçbir oyuncu bir turnuvada bu sayıya ulaşamadı.

ARJANTİN'DE 3 GÜN YAS

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Diego Maradona'nın ölümü nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SAYGI DUYURUSU

UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarından önce Diego Maradona için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu. Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.