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Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona hayatını kaybetti!
Arjantin basınından Clarin, Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde; efsane oyuncunun kalp krizi sebebiyle yaşama veda ettiği kaydedildi.
Arjantin basınından Clarin'in haberinde "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadeleri yer aldı.
Arjantin gazetesi Clarin'in ardından dünyanın birçok önde gelen medya kuruluşları, Maradona'nın ölüm haberini duyurdu.
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