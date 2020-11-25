MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Diego Armando Maradona hayatını kaybetti!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona hayatını kaybetti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.11.2020 - 19:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona hayatını kaybetti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Diego Armando Maradona hayatını kaybetti!
Abone Olgoogle-news

Arjantin basınından Clarin, Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde; efsane oyuncunun kalp krizi sebebiyle yaşama veda ettiği kaydedildi.

Arjantin basınından Clarin'in haberinde "Kısa bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde olan 60 yaşındaki Diego Maradona kalp krizi sonrası yaşama veda etti." ifadeleri yer aldı.

Arjantin gazetesi Clarin'in ardından dünyanın birçok önde gelen medya kuruluşları, Maradona'nın ölüm haberini duyurdu.

Detaylar birazdan...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle