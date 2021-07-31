Son Dakika Haberi... Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın yeni takımı açıklandı.

Tecrübeli teknik adamın, Irak Milli Takımı ile anlaştığı açıklandı.

Son olarak Feyenoord'da görev yapan 73 yaşındaki Advocaat, daha önce Hollanda, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, Birleşik Arab Emirlikleri ve Belçika Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.