MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti!
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 31.07.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın başına geçti!

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın yeni takımı açıklandı.

Tecrübeli teknik adamın, Irak Milli Takımı ile anlaştığı açıklandı.

Son olarak Feyenoord'da görev yapan 73 yaşındaki Advocaat, daha önce Hollanda, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, Birleşik Arab Emirlikleri ve Belçika Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi