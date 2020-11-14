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Son Dakika Haberi | Derby County'de Phillip Cocu'nun görevine son verildi
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Phillip Cocu'nun görevine son verdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.
Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.
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