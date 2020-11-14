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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Derby County'de Phillip Cocu'nun görevine son verildi
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Futbol
Haber Giriş: 14.11.2020 - 20:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Derby County'de Phillip Cocu'nun görevine son verildi

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Son Dakika Haberi | Derby County'de Phillip Cocu'nun görevine son verildi
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İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Phillip Cocu'nun görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı teknik adam ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Cocu, geçen sezon Derby County'nin başına geçmişti.

Bu sezon Cocu yönetimde 11 maçta yalnızca bir galibiyet elde edebilen İngiliz ekibi, Championship'te 6 puanla son sırada yer alıyor.

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