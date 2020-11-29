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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Derbide Sosa mı, Mert Hakan Yandaş mı?
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Haber Giriş: 29.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Derbide Sosa mı, Mert Hakan Yandaş mı?

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F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un Beşiktaş karşısına nasıl bir orta kurgusuyla çıkacağı merakla bekleniyor.

Hepsi de formda olan Ozan-Pelkas-Gustavo-Sosa-Mert Hakan Yandaş 5’lisinden biri dışarıda kalacak ve hamle oyuncusu olarak kulübede bekleyecek.

Ozan, Pelkas ve Gustavo’nun ilk 11’de çıkmalarına kesin gözüyle bakılırken, Bulut’un dördüncü isim olarak Sosa ile Mert Hakan arasında seçim yapmakta zorlandığı ancak tercihini Arjantinli futbolcudan yana kullanacağı ifade ediliyor.

Son Dakika Haberi | Derbide Sosa mı, Mert Hakan Yandaş mı

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