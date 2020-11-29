Son Dakika Haberi | Derbide Sosa mı, Mert Hakan Yandaş mı?

Hepsi de formda olan Ozan-Pelkas-Gustavo-Sosa-Mert Hakan Yandaş 5’lisinden biri dışarıda kalacak ve hamle oyuncusu olarak kulübede bekleyecek.

Ozan, Pelkas ve Gustavo’nun ilk 11’de çıkmalarına kesin gözüyle bakılırken, Bulut’un dördüncü isim olarak Sosa ile Mert Hakan arasında seçim yapmakta zorlandığı ancak tercihini Arjantinli futbolcudan yana kullanacağı ifade ediliyor.

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...