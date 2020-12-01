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Haber Giriş: 01.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Derbide bir sürü gol, bir sürü sürpriz!

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Son Dakika Haberi | Derbide bir sürü gol, bir sürü sürpriz!
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7 gollü derbi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı...

Tuttomercato, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının sonucunu bu başlıkla duyururken, Walfoot ‘İstanbul’da çılgın derbi’, L’Equipe ise “Beşiktaş yarışta, Alanya zirvede yalnız” diye yazdı.

Beşiktaş’ın 15 yıl sonra Kadıköy’de zafere imza attığı 4-3’lük derbi dış basında da geniş yer aldı. 

A BOLA (PORTEKiZ): “Aboubakar, Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 4-3 yendiği maçta attığı iki golle derbinin belirleyici ismi oldu.”

TÜRK GOL BANYOSU

ZEROZERO (PORTEKiZ): “Türk gol banyosu... Beşiktaş, derbide F.Bahçe’yi 4-3 yenerken Aboubakar 2 golle maçın yıldızı oldu.”

WALFOOT (BELÇiKA): “İstanbul’da F.Bahçe ile Beşiktaş arasında inanılmaz bir derbi oynandı. Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen N’Sakala’nın kariyerinde attığı ikinci gol ile maçı kopardı.”

ABOUBAKAR MAÇIN KAHRAMANI

AFRiCATOPSPORT (AFRiKA): “Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 4-3 yendiği maçta 2 gol atarak derbiyi takımına getirdi.” ·

TUTTOMERCATO (iTALYA): “Bir sürü gol, bir sürü sürpriz. Süper Lig’de 10 kişi Beşiktaş, derbide Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup etti. Beşiktaş yarış içine girdi, Fenerbahçe 3.’lüğe düştü.” 

L’EQUIPE (FRANSA): ‘’Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Aboubakar’ın 2 golüyle 4-3 yenip yarışa ortak oldu. Alanyapor ise zirvede yalnız kaldı.’’

BEŞİKTAŞ TARİH YAZDI 

VOETBALZONE (HOLLANDA): “10 kişi Beşiktaş, Kadıköy’de F.Bahçe’yi 4-3 yendi ve ve 15 yıl sonra deplasmanda ilk kez kazandı! Beşiktaş, bu galibiyetle 8. sıradan 4.lüğe çıktı.”

Son Dakika Haberi | Derbide bir sürü gol, bir sürü sürpriz

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