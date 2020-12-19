Son Dakika Haberi | Deplasman kralı F.Bahçe bu kez başarabilecek mi?

Spor Arena / Süleyman ARAT - Deplasman karnesi ‘pekiyi’ (6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik) olan Fenerbahçe, bu akşam Gaziantep FK’ya konuk olacak. 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir’i evinde ağırlayacak olan, bir sonraki hafta ise ‘bay’ kalacak olan sarı lacivertli takım, bu kritik virajı kayıpsız geçmek için Gaziantep’ten 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Perotti, Samatta, Lemos, Valencia ve Tolga ile cezalı olan Altay kesin yok.

Hafta içi antrenmanda kasığından sakatlanan Jose Sosa’nın da ‘tedbir’ amaçlı olarak oynatılmaması bekleniyor.

OYTUN MU, HARUN MU?

Kalede Oytun-Harun ikilisinden birini oynatacak olan teknik direktör Erol Bulut’un, yaşadığı sakatlıktan sonra eski formuna ulaşamayan Gökhan Gönül’ü de dinlendirip yerine Nazım Sangare’ye görev vermesi bekleniyor. Bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Galatasaray deplasmanında mağlup olan Gaziantep, sahasındaki son 12 lig karşılaşmasında yenilmedi. Kırmızı siyahlı takım evindeki son mağlubiyetini geçen sezon 2-0’lık skorla Fenerbahçe karşısında almıştı.

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