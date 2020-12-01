MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.12.2020 - 21:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Denizlispor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak paylaşım
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Denizlispor, resmi hesabından olay bir paylaşım yaptı.

Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Denizlispor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla rakibini kızdıracak...

Denizlispor resmi hesabından yapılan paylaşımda, 2005-2006 sezonunda 1-1 berabere biten ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçın görüntüleri paylaşılıp "Hatırla" notu düşüldü.

Şampiyonluğu son maça taşıyan sarı lacivertliler, saha olaylarının damga vurduğu ve 16 dakika uzayan maçta Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

İşte o paylaşım:

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle