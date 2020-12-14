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DHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 21:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Denizlispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la anlaştı

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Son Dakika Haberi | Denizlispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la anlaştı
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Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcının yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Denizlispor, Prosinecki'den boşalan koltuğa Yalçın Koşukavak'ı getirdi.

Ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Denizlispor, 6 puanla 20. sırada yer alıyor.

Yeşil siyahlı kulüp, ligin 12. haftasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Son Dakika Haberi | Denizlispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavakla anlaştı

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