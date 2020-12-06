Son Dakika Haberi | Denizlispor-Fenerbahçe maçı sonrası flaş Ali Palabıyık yorumu!

Süper Lig'de oynanan Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından hakem Ali Palabıyık hakkında dikkat çeken yorumlar yapıldı.

'MAÇIN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR'

Eski hakem Deniz Çoban, Serdar Aziz'in kırmızı kartla oyun dışı kalması hakkında "Ali Palabıyık'ın aklı Lyon'dan gelecek haberde. Elit hakem adayı VAR'a giderken geri dönüp sarı kart göstermez. En masum itirazı yapan Serdar Aziz sarı kart gördü. Maçın en kritik anı budur. Ali Palabıyık sağduyulu davranmamış ve maçın önüne geçmiştir" dedi.

'PENALTI İPTAL EDİLMEMELİYDİ'

Deniz Çoban, Denizlispor'un kazandığı ikinci penaltının VAR sonrası iptal edilmesi için ise "Valencia, Rodallega'nın altına girerek bozuyor. Ali Palabıyık, VAR'a gidip de Valencia'nın hareketini gördükten sonra penaltının arkasında durmalıydı. Penaltının atılması lazımdı, iptal edilmemesi lazımdı." dedi.