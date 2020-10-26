Son Dakika Haberi | Denizlispor cephesinden Alper Ulusoy'a büyük tepki

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a evinde mağlup olan Denizlispor'da, maçın hakemi Alper Ulusoy'a büyük tepki...

Penaltılarının verilmediğini belirten Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Bunun daha hafiflerine aleyhimize penaltı verildiği oldu. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. İnsanın içi acıyor, yazık... Buralarda emeklerle, tırnaklarla kazıyarak bir yere geliniyor. Bence bu ucuzluk. Allah yukarıda, Allah'a havale ediyoruz." şeklinde konuştu.

"KURBAN GİTTİK"

Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya ise "Hakem hatalarına kurban gittik! Her şey göz önündeydi! Verilmeyen penaltı, 7 dakikalık uzatmayı 2 dakika önce bitirdiler. Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi aklımızın ucuna gelmiyordu. Böyle saçmalık olmaz. Burada herkesin emeği, ekmeği var. Emek hırsızı demek istemiyorum ama emeğimizin çalınmasına içimiz el vermiyor. Ayıptır, günahtır, biz adalet istiyoruz. Haksızsak bize ceza versinler, bu açıklamamdan dolayı bana ceza verebilirler." diye konuştu.