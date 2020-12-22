Son Dakika Haberi | Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Dönebilirim..."

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Başakşehir'de Deniz Türüç, Hollanda basınına geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Avrupa'da üst düzey bir kulüpte ya da tekrardan Fenerbahçe'de oynamanın kendisi için iyi olacağını belirten Deniz Türüç, "Başakşehir'de kiralık oynuyorum. Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşmem var. Yaz aylarında sözleşmem yenilenecek ya da başka bir kulübe satılacağım. Avrupa'da üst düzey bir ligde yer alan kulüpte oynamak harika olur. Ya da Fenerbahçe'ye geri dönüp Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonu olması için katkıda bulunurum. Fenerbahçe büyük ve güzel bir kulüp. Ve bu sezon şampiyon olurlarsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi deneyimini bu sene yaşadım, harika bir tecrübe diyebilirim. Yani geleceğimle ilgili birçok senaryo var." diye konuştu.