Son Dakika Haberi: Danimarkalı Christian Eriksen ölümden döndü, "çıkın oynayın" dedi

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EURO 2020’de B Grubu’nun ilk maçında Kopenhag oynanan Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında şoke edici bir olay yaşandı. Maçın 43. dakikasında kullanılan taç atışında topu almak için hareketlenen Danimarkalı Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun hareketsiz kalmasının hemen ardından sağlık görevlileri koşarak sahaya girdi ve oyuncuya direkt müdahalede bulundu.

ÇEMBER OLUŞTURULDU

Tedavi sırasında Danimarkalı futbolcuların çember oluşturarak kameraların arkadaşlarının görüntüsünü almalarını engellemeleri dikkat çekti. Sonrasında sağlık ekipleri, sedyenin etrafına beyaz örtü çekerek oksijen verilen Eriksen’i sahadan çıkardı ve hastaneye götürüldü. Eriksen’in sahadan çıkarken bilincinin açık olduğu bir fotoğrafın paylaşılması yüreklere su serpti. UEFA, Eriksen’in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. Danimarka Futbol Federasyonu, “Bilinci açık” ifadelerini kullandı.

UEFA ÖNCE MAÇI ERTELEDİ

Üzücü olay nedeniyle UEFA maçı ertelediğini duyurdu. Danimarkalı oyuncular, hastanede bulunan takım arkadaşları, Eriksen ile görüntülü konuştu ve yıldız oyuncunun “İyi hissediyorum. Siz maça devam edin” sözleri sonrasında UEFA’ya başvurularak karşılaşmanın devam etmesi istendi. Mücadele TSİ 21.30’da yeniden başladı.

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