Son Dakika Haberi... Danimarkalı Christian Eriksen, hastaneden taburcu edildi!

Danimarka Futbol Federasyonu, Finlandiya maçında fenalaşan ve bir süredir tedavi altında olan Christien Eriksen'in hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

NE YAŞANMIŞTI?

Christian Eriksen, EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada bir anda yere yığılmıştı. Geçirdiği kalp krizi sebebiyle bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Christian Eriksen'e kalp masajı da yapılmıştı. Danimarkalı futbolcu, uzun süren müdahalenin ardından sedyeyle tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürülmüş ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Finlandiya maçında ölümden dönerek tüm dünyayı korkutan Christian Eriksen'in durumu gittikçe iyileşirken, yıldız futbolcunun kariyeriyle ilgili doktorlardan kötü haberler gelmişti.

Sahada yere yığıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan ve sonrasında sedyeyle sahadan çıkarılan 29 yaşındaki futbolcunun Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyaloğu olan yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma, Christian Eriksen'in futbol kariyerine devam etmesinin zorluğuna değinmişti.